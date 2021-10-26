Оценено влияние переворота в Судане на интересы России в Африке

Сотрудник РАН Крамник: у России есть серьезные военные и экономические интересы в Судане

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник в беседе с «Лентой.ру» оценил влияние переворота в Судане на интересы России в Африке.

Специалист уточнил, что у России есть серьезные военные и экономические интересы в африканской стране. Он добавил, что любые крупные военные и экономические проекты в странах Африки должны иметь под собой основание в виде связей в соответствующих элитах, которые позволят их продолжать независимо от того, в чью пользу случится очередной переворот.

«Просто потому что в случае, если этого основания для укорененности или способности защитить свои интересы в стране нет, то потерять можно любые вложения и довольно быстро. У России есть значительные военные и экономические интересы в Судане. Можно понадеяться, что во всяком случае наши крупные экономические игроки и, конечно же, военные ведомства знают, что делают и с кем имеют дело и готовы к подобному развитию событий», — пояснил Крамник.

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Эксперт отметил, что, независимо от того, что сейчас происходит в Судане, у Москвы есть долгосрочный интерес к Африке в принципе и водам, ее омывающим. Даже если российская база в Судане не будет построена, это не повод отказываться от идеи разместить базу на африканской территории в принципе, указал он.

«Но сам проект наличия военной базы, которая позволит нам присутствовать там, которая позволит обеспечить наши экономические интересы в том числе, этот проект должен быть реализован независимо от развития политических событий в любой конкретной африканской стране», — заключил Крамник.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота. На улицы вышли десятки тысяч местных жителей. В ответ на это военные открыли огонь по участникам демонстрации, в результате чего 12 человек получили ранения.

После госпереворота по всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Также были распущены переходный военный Суверенный совет и временное правительство Судана, которые были учреждены после предыдущего госпереворота и функционировали параллельно.

