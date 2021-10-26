Во время протестов в Судане пострадали более 100 человек

Reuters: на протестах против военного правительства в Судане погибли семь человек

Во время протестов против военного переворота в столице Судана Хартуме погибли семь человек, еще 140 пострадали, когда солдаты открыли огонь, чтобы разогнать демонстрантов. Об этом пишет Reuters.

Молодежь, выступившая против ареста членов переходного правительства, забаррикадировала улицы и вступила в столкновения с войсками. В поддержку протестующих забастовку объявили сотрудники Центрального Банка Судана. Также гражданское правительство поддержали в соседнем к Хартуму городе Омдурмане, где протестующие также возвели баррикады.

25 октября международная тройка по урегулированию в Судане в составе США, Великобритании и Норвегии призвала военных освободить членов временного правительства и выразила обеспокоенность ситуацией. Совет Безопасности ООН анонсировал закрытое заседание по ситуации в Судане, которое пройдет 26 октября в 23:00 по московскому времени.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи. В ответ, сторонники гражданского правительства вышли на протесты в Хартуме.