Лавров отреагировал на подарок из Норвегии фразой «это для воды или виски?»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился «на полях» министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в Тромсе с ректором Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсеном и получил от него подарок. Видео встречи появилось в Telegram-канале МИД России.

Олсен вручил Лаврову книгу «Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах», а также небольшую вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Глава МИД России отреагировал на подарок фразой «это для воды или виски?» Ректор уточнил, что ваза предназначена для виски.

Представитель норвежского университета также отметил, что стремление Лаврова включить проблемы Севера в международную политическую и научную повестку дня «послужило источником вдохновения для всего исследовательского сообщества в Университете». Лавров в свою очередь отметил, что выступление Олсена — первая за последние 10 лет речь гражданина страны-члена НАТО, в которой не осуждалась Россия.

Журналисты неоднократно отмечали, что Лавров — большой любитель сигар и шотландского виски. В интервью «Известиям» в 2005 году он говорил, что на светских раутах всегда предпочитает этот алкогольный напиток. «Напиток, который может быть разбавлен и помогает беседовать с людьми, прохаживаясь по залу приема», — объяснил глава МИД.