Лавров получил в подарок съедобный футбольный мяч

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который в настоящее время находится с визитом в Японии, подарили на день рождения торт в виде футбольного мяча. Об этом сообщила в среду, 21 марта, официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, такой презент Лаврову, которому 21 марта исполнилось 68 лет, преподнес глава японского МИД Таро Коно. Захарова добавила, что российский министр не остался в долгу и подарил японскому коллеге официальный мяч Чемпионата мира по футболу-2018.

Глава МИД России известен своей любовью к футболу. Он болеет за московский «Спартак», а также старается раз в неделю играть сам. В марте 2016 года Лавров выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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