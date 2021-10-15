Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат

Один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил Министру иностранных дел России Сергею Лаврову национальный костюм. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о бархатном халате черного цвета, расшитом золотом. «И вам, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников — подарок», — сказал участник конгресса и вручил Лаврову сувенир.

«Это Леонид Иванович у нас маршал», — с улыбкой сказал Лавров, принимая подарок и показывая на сидящего рядом председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. «Я — генерал!» — посмеялся в ответ Калашников.

Ранее в октябре королевская семья Саудовской Аравии одарила Трампа халатами из фальшивых шкур. Согласно информации издания, в 2017 году лидер Саудовской Аравии подарил Трампу и сопровождавшим его лицам более 80 роскошных предметов одежды, среди которых были халаты из шкур гепардов и тигров. Как отмечает The New York Times, Белый дом скрывал информацию о подарках почти четыре года.