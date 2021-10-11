Королевская семья Саудовской Аравии одарила Трампа халатами из фальшивых шкур

NYT: в 2017 году в Саудовской Аравии Трампу подарили вещи из искусственных шкур животных

Королевская семья Саудовской Аравии одарила бывшего президента США Дональда Трампа халатами из фальшивой шкуры тигра. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, в 2017 году лидер Саудовской Аравии подарил Трампу и сопровождавшим его лицам более 80 роскошных предметов одежды, среди которых были халаты, выполненные из шкур гепардов и тигров.

По возвращении действующего на тот момент президента на родину Белый дом получил предупреждение, что если привезенные подарки действительно выполнены из шкур диких зверей, то администрация рискует нарушить законы 1973 года об исчезающих видах животных и об охране окружающей среды.

Как отмечает The New York Times, Белый дом скрывал информацию о подаренных королевской семьей халатах почти четыре года. Тем не менее проведенная в 2021 году экспертиза, о результатах которой стало известно только сейчас, показала, что роскошные изделия были сшиты из искусственных материалов.

В феврале бывшие сотрудники отеля Trump International в Вашингтоне раскрыли подробности застольных пристрастий бывшего президента США Дональда Трампа. В гостинице существует специальный документ, в котором прописана пошаговая инструкция для личных официантов. Например, они должны держать открывалку для бутылок за нижнюю треть ручки в одной руке, а напиток — в другой руке. Содовую нужно открывать на глазах у Трампа и «ни в коем случае не заранее». Помимо этого, Coca-Cola всегда должна быть расположена справа от политика.