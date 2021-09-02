В сети раскритиковали фигуру дочери Трампа в кроп-топе и лосинах

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка привлекла внимание фотографов своим внешним видом и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 39-летнюю бизнесвумен с дочерью Арабеллой около ее дома в Майами, куда она переехала с семьей из Белого Дома после окончания президентского срока Трампа в январе. На размещенных снимках она запечатлена в спортивном костюме голубого цвета, который состоит из кроп-топа, оголяющего живот, и облегающих лосин.

Свой образ предпринимательница дополнила белой кепкой, солнцезащитными очками с синими стеклами и кроссовками бренда New Balance серого цвета. 10-летняя Арабелла в качестве наряда выбрала футболку и велосипедки с принтом, а также обувь марки Adidas.

Читатели издания не оценили фигуру дочери Трампа и обругали ее в комментариях под опубликованными изображениями. «Иванка немного потолстела», «Иванка, хватит позировать фотографам, что за нарциссизм?», «Если честно, еще бы лет 10 ее не видела», «Хватит показывать Иванку, мне не нравится ее внешний вид», — высказывались они.

В марте внешность Иванки Трамп после загара также раскритиковали в сети. Бизнесвумен сфотографировали на балконе дома в платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика. У нее покраснела кожа от слишком долгого пребывания на солнце.