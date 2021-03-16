Внешний вид дочери Трампа после загара раскритиковали в сети

Внешний вид дочери бывшего президента США Дональда Трампа Иванки привлек внимание журналистов и вызвал волну критики в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 39-летнюю Трамп на балконе ее собственного дома в Майами. Политик запечатлена в пляжном синем платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. При этом волосы дочери Трампа собраны в небрежный хвост, а на лицо не нанесен макияж. На снимках она разговаривает с одной из своих сотрудниц.

Читатели издания обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от слишком долгого пребывания на солнце. Пользователи обругали Трамп в комментариях под изображениями. «У Иванки ожог — ну и новость!», «Может быть она не обгорела, если бы работала, а не играла в гольф?», «Что она делает, кроме того, что постоянно загорает?», «Выглядит ужасно», «Она выглядит загорелой, потому что только и делает, что развлекается», — высказывались они.

Ранее в сентябре 2019 года Иванку Трамп заподозрили в появлении без нижнего белья на Генассамблее ООН. Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке. Юзеров смутил внешний вид политика.