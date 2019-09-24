Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генасамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети. Трамп опубликовала серию фотографий с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке.

#WGDP’s 3 Pillars are seeking to economically empower women to re-invest in their families & communities, producing a multiplier effect that spurs economic growth + contributes to global peace & stability. Thank you to @concordiasummit for the opportunity and collaboration on this critical mission. Фото опубликовано @ivankatrump

Большинство подписчиков Трамп восхитились ее внешним видом и нарядом, но были и те, кого он смутил.

«Иванка, почему ты не надела колье?» — спросил ее один из подписчиков. «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны», — ответил другой пользователь. «Вы видите то, что вижу я?» — написал один из комментаторов. «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?» — возмутилась еще одна пользовательница.

Ранее в сентябре в новой короткой стрижке Иванки Трамп рассмотрели стремление построить политическую карьеру.

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