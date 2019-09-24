Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка пришла на Генасамблею ООН без бюстгальтера и возмутила пользователей сети. Трамп опубликовала серию фотографий с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.
Дочь Трампа появилась на конференции, посвященной религиозной свободе, в голубой рубашке, белой юбке Prada с цветочным принтом и черных туфлях на высоком каблуке.
Большинство подписчиков Трамп восхитились ее внешним видом и нарядом, но были и те, кого он смутил.
«Иванка, почему ты не надела колье?» — спросил ее один из подписчиков. «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны», — ответил другой пользователь. «Вы видите то, что вижу я?» — написал один из комментаторов. «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?» — возмутилась еще одна пользовательница.
Ранее в сентябре в новой короткой стрижке Иванки Трамп рассмотрели стремление построить политическую карьеру.