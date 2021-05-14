Фигуру дочери Трампа в кроп-топе и лосинах раскритиковали в сети

Внешний вид дочери бывшего президента США Дональда Трампа Иванки привлек внимание папарацци и вызвал волну критики в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в Daily Mail.

Фотографы засняли Трамп на прогулке с мужем предпринимателем Джаредом Кушнером рядом с их домом в Майами. На размещенных кадрах пара общается и держится за руки.

Бизнесвумен запечатлена в темно-синих облегающих лосинах и кроп-топе, а также черных кроссовках. Ее спортивный костюм украшен полосками красного и оранжевого цветов. Супруг 39-летней знаменитости, в свою очередь, сфотографирован в шортах, белом поло и спортивной обуви. Образ мужчины дополнила бейсболка в тон наряда и солнцезащитные очки.

Читатели издания не оценили фигуру дочери Трампа и принялись писать об этом в комментариях под опубликованными кадрами. «Это вы называете подтянутой фигурой?», «Отвратительно», «Она выглядит очень болезненно», «Иванка случайно не делала липосакцию?», «Как же они надоели, выглядят плохо», — высказывались пользователи.

Ранее, в марте, внешность дочери Трампа Иванки после загара раскритиковали в сети. Ее засняли на балконе собственного дома в Майами в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от слишком долгого пребывания на солнце.