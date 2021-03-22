Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети

Внешний вид разозлившегося бывшего президента США Дональда Трампа стал объектом насмешек со стороны пользователей сети. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 74-летнего политика во время игры с приятелями в гольф клубе, который располагается во Флориде. Трампа сфотографировали в классических темных брюках, белом поло и туфлях того же цвета. Его образ дополнили перчатки и красная бейсболка с его предвыборным лозунгом: Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

На одном из кадров Трамп под действием негативных эмоций ударяет клюшкой для гольфа по газону из-за неудачного удара. Действия бывшего президента и его наряд на фото рассмешили читателей издания. «Видимо он все еще злится из-за того, что проиграл Байдену», «Трампу надо заканчивать пить диетическую Coca-Cola», «Он выглядит жалко», «Неудачник», «Он похож на малыша, потерявшего мяч», «Классические туфли на гольф — гений. Купите ему кроссовки», «Что за жалкий наряд?» — комментировали они.

Ранее в марте внешность дочери Трампа Иванки после загара раскритиковали в сети. Ее засняли на балконе ее собственного дома в Майами в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от слишком долгого пребывания на солнце.