Ценности
 
Последние новости
Иван Ургант заразился коронавирусом
Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку
В Госдуме оценили идею кормить россиян хлебом из насекомых
МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального
Вооруженные силы Армении пообещали сохранять политический нейтралитет
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
Нежелание россиян работать объяснили выплатами по 15 тысяч рублей
Орландо Блума высмеяли за необычную диету
Раскрыты секретные функции Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Внешний вид разозлившегося бывшего президента США Дональда Трампа стал объектом насмешек со стороны пользователей сети. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 74-летнего политика во время игры с приятелями в гольф клубе, который располагается во Флориде. Трампа сфотографировали в классических темных брюках, белом поло и туфлях того же цвета. Его образ дополнили перчатки и красная бейсболка с его предвыборным лозунгом: Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

На одном из кадров Трамп под действием негативных эмоций ударяет клюшкой для гольфа по газону из-за неудачного удара. Действия бывшего президента и его наряд на фото рассмешили читателей издания. «Видимо он все еще злится из-за того, что проиграл Байдену», «Трампу надо заканчивать пить диетическую Coca-Cola», «Он выглядит жалко», «Неудачник», «Он похож на малыша, потерявшего мяч», «Классические туфли на гольф — гений. Купите ему кроссовки», «Что за жалкий наряд?» — комментировали они.

Ранее в марте внешность дочери Трампа Иванки после загара раскритиковали в сети. Ее засняли на балконе ее собственного дома в Майами в пляжном платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика: у нее покраснело лицо от слишком долгого пребывания на солнце.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tee-time tantrum! Furious Donald Trump SMASHES his club into the ground after disappointing swing in front of fellow golfers including PGA star Bryson DeChambeau
Внешний вид дочери Трампа после загара раскритиковали в сети
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
Ценности
Ценности00:0122 января
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок

«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»

От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
16:1816 марта

Популярная рэперша пришла на премию «Грэмми» в 8-килограммовом откровенном боди

15:2416 марта

Парень ушел от 21-летней дочери миллионеров из-за слишком дорогих подарков

14:0816 марта

Внешний вид дочери Трампа после загара раскритиковали в сети

Ценности00:0212 января

«Эмоционально ты будешь подавлена»

Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
13:1216 марта

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» стала прототипом для куклы Barbie

12:5516 марта

«Жигули» Бориса Немцова выставили на продажу

11:5216 марта

Медсестра бросила работу и прославилась благодаря откровенным фото

Ценности00:03 6 января
Певица Катя Суржикова, 1988 год

Химическая красота

Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
10:3816 марта

Ивлеева показала роскошный подарок от Киркорова на 30-летие

09:1816 марта

Ирина Шейк снялась в платье с глубоким декольте в рекламе духов

08:0316 марта

Бритни Спирс в прозрачной блузке назвала машину мечты и встревожила фанатов

Россия
В России выявили более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
«Потом погас свет и пришли суровые агенты КГБ»
Аресты, мафия и порно: россияне вспоминают, как видеокассеты изменили их жизнь и развалили СССР
Трое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом ФСИН
Собаки задушили российскую пятиклассницу во время игры
Собянин рассказал о создании парка «Яуза» на северо-востоке Москвы
Все материалы
Мир
Уильям Бернс«Успехи России основаны на чужих ошибках»
Новый глава ЦРУ долго работал в России. Что он знает о политике Кремля и как это поможет США?
Джо БайденВ отношениях России и США начался новый кризис
После резких заявлений Байдена в Москве опасаются разрыва отношений с Америкой
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
Бывший премьер Украины сравнил страну с фашистской Германией
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
Зеленский прокомментировал санкции против Януковича
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Поклонская попала под санкции Украины
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Суд в Киеве арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич»
Тонкий лед
Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
Россиянам рассказали о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ для экономики
Наколдовали
Обоснованы ли претензии российских онлайн-сервисов к поисковику
Маск прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать Tesla россиянине
Все материалы
Силовые структуры
Подозреваемый во взяточничестве пензенский губернатор отказался признать вину
Пензенского губернатора задержали за взятку в 30 миллионов
Его задержали вместе с сыновьями и бывшим тестем Николая Баскова
В Петербурге задержали группу подростков-анимешников
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Задержанного за взятки пензенского губернатора заподозрили по еще одной статье
«Ветра здесь дуют очень сильно»
Крымский мост охраняют уникальные катера, спецназ и боевые пловцы. Что известно об их работе?
Бастрыкин рассказал о наказании за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Названо число купленных на Олимпиаду в Токио билетов
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков
Столичные замашки
Лондонское дерби и новое испытание для «Тоттенхэма» — главные интриги выходных в АПЛ
РФС добился вызова Головина в сборную на матч в Сочи
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
Макгрегор потребовал титульного боя после ухода Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в злоупотреблении алкоголем
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
Меладзе впервые упомянул беременность супруги Джанабаевой
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Заслуженный артист России Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Церемония вручения «Оскар» пройдет в очном формате
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогер Ивангай рассказал Дудю об опыте употребления наркотиков
Здоровье российской стендаперши пошатнулось после отношений с турком
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Бывший самый популярный в России блогер раскрыл Дудю заработок на YouTube
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
В Госдуме оценили возможность на самом деле заблокировать Twitter
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
Парень проигнорировал испорченный макияж девушки после аттракциона и «стал героем»
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Звезды придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили флешмоб
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Регина Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл 81 миллион рублей и потерял лотерейный билет
Свобода без удобств
В США наркоманы, художники и ветераны объединились и ушли в пустыню. Как они строят новую жизнь?
Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
Ненавидящая диеты диетолог дала советы желающим похудеть
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Все материалы
Porsche подарит каждому сотруднику по 7850 евро
Первый тест-драйв нового Renault Duster
Первые впечатления от знакомства с одним из самых важных внедорожников в России
Mercedes-AMG GT Black Series прокачали до 1111 лошадиных сил
Бездорожье: новая Нива против старой
Видео: чем пытается удивить самая новая Lada Niva Travel в 2021 году?
Дрэг-гонку Toyota GR Yaris и 3,0-литровой Supra показали на видео
Гаражная распродажа Mitsubishi: от 104-летнего Model A до последнего Lancer Evol
Британское представительство Mitsubishi выставило на продажу 14 раритетных машин
Глава Porsche назвал модель, которая лишится ДВС в последнюю очередь
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы