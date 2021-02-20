Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента

Бывшие сотрудники отеля Trump International в Вашингтоне раскрыли подробности пристрастий бывшего президента США Дональда Трампа в приемах пищи. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, в гостинице существует специальный документ, в котором прописана пошаговая инструкция для личных официантов Трампа. Так, например, сразу после того, как бывший президент садится за стол, ему нужно незаметно преподнести флакон дезинфицирующего средства для рук Purell.

Затем, официант должен сказать: «Добрый день, господин президент. Желаете диетическую Coca-Cola со льдом или без?». Более того, у персонала есть отдельная инструкция по способу разлива газировки, состоящая из семи шагов и проиллюстрированная четырьмя фотографиями.

Официант также должен держать открывалку для бутылок за нижнюю треть ручки в одной руке, а напиток, так же за нижнюю треть, в другой руке. Содовую нужно открывать на глазах у Трампа и «ни в коем случае не заранее». Помимо этого, Coca-Cola всегда должна быть расположена справа от бывшего президента.

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По информации издания, Трамп настолько любил диетическую газировку, что на столе в его кабинете была специальная кнопка, которую он нажимал, чтобы ему немедленно принесли очередную порцию напитка.

На ужин Дональд Трамп всегда предпочитал одни и те же блюда — коктейль из креветок, хорошо прожаренный стейк с картофелем фри и яблочный пирог или шоколадный торт на десерт. Помимо этого, на столе всегда должен был стоять поднос с «нездоровой пищей», которая включала в себя чипсы Lays со вкусом сметаны и лука, шоколадные батончики Snickers и Milky Way, драже Tic Tac, мармеладные мишки, печенье Oreo и тому подобное.

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