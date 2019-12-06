Названа любимая еда российских подростков

Российские подростки, проживающие в городах-миллионниках, рассказали о своих предпочтениях в еде. Результаты исследования, проведенные сервисом доставки еды Delivery Club и компанией Aventica, поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самой любимой едой 35 процентов респондентов в возрасте от десяти до 17 лет стала пицца. Кроме того, среди популярных блюд оказались суши и роллы — их предпочитают 32 процента опрошенных, — а также бургеры (15 процентов).

Пятерку рейтинга замкнули домашние блюда — суп и картофель как в печеном или отварном виде, так и пюре — их выбрали по десять процентов респондентов. Кроме того, в списке вкусовых предпочтений российской молодежи значатся пельмени, салат, мясо, картошка фри и макароны.

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Помимо прочего, стало известно, что почти половина участников опроса (48 процентов) имеют опыт заказа доставки еды — как самостоятельного, так и при участии родителей. При этом 44 процента респондентов уточнили, что заказывают еду на дом чаще трех раз в месяц.

5 сентября сообщалось, что реальные расходы россиян на еду сократились в 2018 году на фоне падения доходов. За год расходы на питание снизились на 3,6 процента по сравнению с тратами в 2017-м и на 7,7 процента по сравнению с тратами в 2013-м. В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.

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