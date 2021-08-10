Трамп представил новый дизайн кепки «Сделаем Америку снова великой»

Бывший президент США Дональд Трамп представил новую версию кепки с известным политическим слоганом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой», MAGA). Соответствующие письма он отправил сторонникам по электронной почте, передает New York Post.

«Я только что разработал совершенно новую кепку MAGA и хочу, чтобы она была именно у тебя. Ты всегда был одним из моих самых преданных сторонников, поэтому у тебя должна быть не просто какая-то там кепка... Я хочу, чтобы у тебя была кепка с моим личным автографом», — обратился Трамп к каждому адресату.

К сообщению экс-президент приложил фотографию красной бейсболки с крупной аббревиатурой MAGA, вышитой белым шрифтом с желтым контуром, а также его подписью с левой стороны на козырьке. Головной убор, как отмечается, можно приобрести посредством донатов в размере 25, 50, 100 или 250 долларов.

Первоначальный дизайн бейсболки MAGA был придуман во время предвыборной кампании Трампа и стал отличительной деталью образа его сторонников. Лозунг Make America Great Again впервые появился в 1979 году на предвыборной кампании 40-го президента США Рональда Рейгана.

В феврале бывшие сотрудники отеля Trump International в Вашингтоне раскрыли подробности пристрастий бывшего президента США Дональда Трампа в приемах пищи. В гостинице существует специальный документ, в котором прописана пошаговая инструкция для личных официантов. Например, они должны держать открывалку для бутылок за нижнюю треть ручки в одной руке, а напиток, так же за нижнюю треть, но в другой. Содовую нужно открывать на глазах у Трампа и «ни в коем случае не заранее». Помимо этого, Coca-Cola всегда должна быть расположена справа от политика.