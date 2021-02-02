Девушка разместила рекламу косметики вместе с постом о Трампе и потеряла работу

Французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora лишила визажистку работы из-за ее политических взглядов. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.

Как сообщает издание, 29-летнюю Аманду Энсинг (Amanda Ensing) обвинили в пропаганде ненависти и распространении теорий заговора после того, как в своем Instagram-аккаунте она опубликовала ролик в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Пост появился в ее соцсети во время штурма здания Капитолия сторонниками республиканцев 6 января.

Сразу после этого девушка сняла спонсированное Sephora видео, где она рассказывает о любимых продуктах марки. Отмечается, что пользователи сети возмутились публикациями Энсинг и запустили флешмоб с хештегом #BoycottSephora, призывая бойкотировать сеть за сотрудничество с блогершей.

Согласно материалу, представители компании, узнав о случившемся, ответили одному из юзеров: «Нам стало известно, что Аманда Энсинг, сотрудничавшая с одним из наших поставщиков, недавно поделилась контентом, который не соответствует ценностям нашей компании в отношении инклюзивности. Как только нам сообщили о произошедшем, мы приняли решение прекратить деловые отношения с Амандой».

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В ответ на решение бренда блогерша сняла новый ролик, в котором выразила свое недовольство поведением Sephora. «Я не буду молчать. Если Sephora считает, что консерваторы — это опасная группировка, то она не заслуживает и пенни из наших с трудом заработанных денег. Я больше никогда не буду поддерживать эту марку», — заявила Энсинг.

Кроме того, героиня материала добавила, что теперь одна из ее главных целей — изменить бьюти-индустрию и создать платформы, принимающие всех людей, независимо от их политических, религиозных и личных убеждений.

6 января сторонники Дональда Трампа вступили в столкновения с полицией около здания Капитолия в Вашингтоне в связи с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек.