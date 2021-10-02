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Школа обругала родителей учеников за появление в неподобающем виде

Администрация английской школы попросила родителей учеников носить приличную одежду
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Фото: Matthew Childs / Reuters

Сотрудники английской начальной школы в городе Мидлсбро сделали замечание родителям учеников за появление возле здания учреждения в неподобающем виде и попросили их носить приличную одежду. Соответствующий материал публикует Teesside Live.

Согласно информации издания, администрация учебного заведения Ayresome опубликовала в Facebook обращение к родителям с просьбой носить приличную одежду, когда они подвозят детей до школы. «Просим всех родителей и опекунов одеваться соответствующим образом при высадке и сборе детей из учебного заведения. Появляться на школьном дворе в пижамах и халатах неприемлемо», — гласил запись, которая распространилась в интернете.

Мужчина, который пожелал остаться анонимным, обругал взрослых людей и рассказал журналистам Teesside Live, что регулярно наблюдает подобное поведение с их стороны. «Мне это надоело. Неужели так трудно одеваться по утрам? Представьте, как их детей будут высмеивать в старшей школе. Многим родителям это кажется отвратительным», — высказался он.

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Родительница Эйми Бейкер (Aimee Baker) подтвердила слова мужчины, сказав, что это продолжается уже более 10 лет. «Моему старшему сыну сейчас 17 лет. Когда он только поступил сюда, многие родители появлялись на территории в домашней одежде. Они местные, им все равно», — добавила она.

«Мамам не следует приходить в школу в пижаме. Это ночная одежда, зачем выходить в ней днем? Дети подумают, что это нормально, и начнут повторять за взрослыми», — поделилась другая женщина, которая пожелала остаться анонимной.

Журналисты издания связались с руководством школы для получения комментариев.

В сентябре министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в полупрозрачном костюме. Арина Новосельская поздравила учеников симферопольской школы-лицея имени Макаренко с Днем знаний в белом брючном костюме из полупрозрачной ткани с кружевом. Родители учащихся лицея раскритиковали неподобающий внешний вид чиновницы.

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