Директор выгнал сотню школьников домой из-за неподобающей обуви

Руководство школы Святого Павла (St. Paul's High School) в Монгле в Бангладеш отстранило сотню учеников от занятий из-за неподобающей обуви. Соответствующий материал публикует Dhaka Tribune.

Согласно информации издания, директор учебного заведения Джаянта Эндрю Коста (Jayanta Andrew Costa) решил устроить генеральную инспекцию и лично проверить школьников на предмет соблюдения установленного дресс-кода. В конечном счете он отправил домой около ста подростков, поскольку они пришли на учебу не в белой обуви.

По словам учеников, они думали, что сотрудники школы заранее проинформируют их родителей об изменениях правил, касающихся внешнего вида. Многие из них не знали о том, что белые туфли являются обязательной частью школьной формы.

«Студентов отправили домой, чтобы они могли вернуться в школу с правильной обувью», — высказался Коста и добавил, что ученики вновь допущены к занятиям и в дальнейшем такие проблемы не должны возникнуть.

В сентябре учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.