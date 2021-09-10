Учителя заставили ребенка сидеть в шерстяном пиджаке и довели до теплового удара

Учителя заставили школьницу сидеть на уроке в шерстяном пиджаке в жару и довели до теплового удара. Об этом сообщает The Sun.

30-летняя Никайла Джонс рассказала, что ее старшая дочь, 13-летняя Кейтлин Уильямс пришла из школы Aberdare Community School в Уэльсе и пожаловалась на плохое самочувствие. Девочка объяснила, что в учебном заведении ей стало жарко, поскольку температура воздуха составляла 29 градусов Цельсия. Несмотря жалобы, преподаватели запретили ей снимать пиджак, так как это противоречит правилам дресс-кода школы.

По возвращении домой ребенок начал жаловаться на мигрень и тошноту, а затем девочка заснула на четыре часа. На следующий день она снова пошла на уроки. В помещении вновь оказалось жарко, и Уильямс решила снять пиджак вопреки запрету. В связи с этим ее наказали и отправили в изоляционную комнату за «нарушение поведенческой политики».

Произошедшее возмутило Джонс. «Я бы еще поняла, если бы ее наказали за плохое поведение. Разве учителя не осознают, что речь идет о здоровье и безопасности? Детям нельзя перегреваться и чрезмерно потеть, это вредно для личной гигиены. Они словно в военном училище. Я знаю, что ученики обязаны носить школьную форму, но они должны иметь возможность снять свои пиджаки, если им слишком жарко», — подчеркнула она.

Представитель школы, имя которого не указано, объявил, что учебное заведение ведет переговоры с Никайлой Джонс, чтобы разрешить возникший конфликт. Результат встречи пока неизвестен.

Ранее в сентябре ученица не влезла в юбку из-за широких бедер и была отстранена от занятий. Инцидент произошел с 12-летней Шайлой Джонсон. Мать девочки, Дейзи Джонсон, рассказала, что ее дочь выросла за лето и из-за широких бедер не смогла влезть в черную плиссированную юбку, которая является обязательной частью школьной формы. Сотрудники учебного заведения отстранили Джонсон от занятий, поскольку ее наряд не соответствовал дресс-коду.