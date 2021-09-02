Ученики разного пола надели одинаковые топы в школу и удивились реакции учителей

Американские подростки разного пола надели в школу одинаковые укороченные футболки и удивились реакции учителей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

17-летний житель штата Иллинойс Дрю Джардинг (Drew Jarding) разместил в TikTok ролик, в котором рассказал, что отправился в учебное заведение вместе с подругой в одинаковых кроп-топах, оголяющих живот. На кадрах видео школьник демонстрирует, как они ходят по зданию в откровенных нарядах до тех пор, пока девушке не выписывают замечание о нарушении школьных правил.

Согласно регламенту, одежда учеников должна быть сшита из плотной ткани и не может быть короче середины бедра. Кроме того, в учебном заведении запрещена демонстрация оголенных участков тела или нижнего белья.

Блогер, в свою очередь, объяснил журналистам издания, что считает школьную форму признаком сексизма и двойных стандартов. Он подчеркнул, что не получил предупреждения от учителей в отличие от подруги. «Мои приятельницы постоянно сталкиваются с замечаниями из-за одежды, которую парни носят каждый день», — пояснил он.

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Публикация Джардинг стала вирусной и набрала почти семь миллионов просмотров. Герой материала признался, что его акцию поддержали не только одноклассники, но и некоторые учителя. «Мою инициативу оценили многие, поскольку школьникам надоели странные правила, касающиеся формы», — заключил подросток в интервью.

В сентябре 2019-го гендерно-нейтральная школьная форма возмутила родителей и они вышли на протест. Выяснилось, что ученицам запретили носить юбки, чтобы дети-трансгендеры чувствовали себя комфортно в новой обстановке. Руководство предупредило, что игнорирующих регламент школьников не допустят к занятиям. Родители сочли нововведения бессмысленными.