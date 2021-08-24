Девушка забежала в бутик Louis Vuitton голой

Австралийская зоозащитница забежала в магазин французского модного дома Louis Vuitton обнаженной в знак протеста. Материал публикует Ladbible.

Активистка Таш Петерсон (Tash Peterson) устроила демонстрацию против жестокого обращения с животными, ворвавшись голой в бутик люксовой марки, который расположен в городе Перт. Девушка покрыла обнаженные части тела менструальной кровью, а в руках она держала плакат с надписью: «Если ты не веган, ты насильник животных».

Как сообщает издание, Петерсон бегала по магазину от сотрудников охраны около двух минут, выкрикивая различные лозунги при клиентах. «Представьте, сколько животных убили ради кожаной сумки, пуховика или шерстяного джемпера. Louis Vuitton несет ответственность за убийство коров, овец, коз, лис, норок, уток и гусей», — высказывалась зоозащитница.

В итоге охранники поймали женщину, порвали ее плакат и выгнали ее из бутика. По словам австралийки, менструальная кровь на ее теле символизировала кровопролитие, происходящее во время убийства животных. «Я протестную против модной индустрии», — заключила она.

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