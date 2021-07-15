Полная модель прошлась по улицам Лондона полуобнаженной в знак протеста

Плюс-сайз-манекенщица прошлась по улицам Лондона полуобнаженной с целью разрушить стандарты красоты. Соответствующий материал публикует Daily Star.

28-летняя Кейт Ноланд (Kate Noland) из Лутона, Бедфордшир, считает, что такие реалити-шоу, как Love Island, навязывают зрителям «идеальную картинку»: участниками телепередачи становятся только женщины и мужчины со спортивными и привлекательными телами. По словам модели, она перестала смотреть шоу, так как оно негативно повлияло на ее самооценку.

Полная девушка поставила перед собой цель показать, что не обязательно быть худой, чтобы быть красивой, и в знак протеста прошлась по Лондону в нижнем белье. Нолан сфотографировали на Тауэрском мосту в сиреневом комплекте нижнего белья с костылями в руках. На снимках героиня материала демонстрирует складки, целлюлит и другие несовершенства своего тела.

В подписи к публикации британка отметила, что, по ее мнению, все люди красивы и сексуальны. «Love Island вернулся. Итак, напоминание: толстые люди красивы. Вам необязательно быть подтянутым, загорелым и пухлым в нужных местах. Вам не нужны косметические процедуры или одежда, в которой задница будет выглядеть больше», — высказалась Ноланд.

Подписчики оценили внешний вид модели и высказались на тему ее публикации. «Вы настоящая и красивая. Жаль, что эти реалити-программы продвигают только один тип фигуры», «Если бы на шоу было больше нормальных людей, таких как эта милая дама, я бы его посмотрел», «Почему они все должны быть в этом безупречными? Это меня бесит», — комментировали они.

Ранее в июле показ Sports Illustrated с полными моделями в бикини обругали в сети. Журнал представил собственную линейку купальников на шоу, которое состоялось в отеле Mondrian South Beach в Майами, США. Например, в оранжевом бикини прошлась по подиуму полная модель Садж Николь (Saje Nicole), а Натали Маридуэна (Natalie Mariduena) представила зрителям слитный купальник из латекса.