Показ Sports Illustrated с полными моделями в бикини обругали в сети

Известный спортивный журнал Sports Illustrated провел показ с плюс-сайз-моделями и подвергся критике в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Sports Illustrated представили собственную линейку купальников на шоу, которое состоялось в отеле Mondrian South Beach в Майами, США. Отмечается, что в дефиле приняли участия манекенщицы с разным типом фигуры и национальной принадлежностью.

Например, в оранжевом бикини прошлась по подиуму полная модель Садж Николь (Saje Nicole), а Натали Маридуэна (Natalie Mariduena) представила зрителям слитный купальник из латекса. Помимо этого, участницами показа также стали актриса Джаред Гофф (Jared Goff) и манекенщица Элла Халикас (Ella Halikas), которых засняли в розовом и бежевом купальных костюмах. Канадка Аманда Кай (Amanda Kay), в свою очередь, показала целлюлит на ягодицах, повернувшись спиной к фотографам.

Представители журнала сообщали, что таким показом хотели показать публике свою приверженность к инклюзивности — принципа, который подразумевает, что в жизни общества участвуют самые разные люди и ни один из них, вне зависимости от внешности, происхождения, гендера и любых других признаков, не чувствует себя обделенным.

Читатели издания обругали внешность моделей, чье фотографии были опубликованы на Daily Mail. «Купальники им даже не подходят, потому что у них лишний вес», «И это сейчас красиво?», «У меня есть лишний вес, и я бы хотела от него избавиться, зачем пропагандировать проблемы со здоровьем?», «Выглядят ужасно и отталкивают меня от покупки бикини», — писали они.

В марте полная модель-азиатка впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated в бикини. Юми Ну (Yumi Nu) сфотографировали в купальнике с цветочным принтом и серьгах-кольцах, а также в двух слитных купальных костюмах нюдовых цветов: один из них оформлен круглым вырезом на животе, а другой — разрезами по бокам.