67-летняя бывшая модель Sports Illustrated объяснила необходимость фото в бикини

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли (Christie Brinkley) объяснила необходимость фотографий в купальниках. Ее цитирует Fox News.

В интервью для издания 67-летняя знаменитость рассказала, что часто снимается в бикини и публикует кадры в Instagram. Например, она позировала в слитном купальном костюме синего цвета во время отпуска. Также Бринкли разместила фото, на котором она задирает ногу в голубых мини-шортах, сидя в надувной лодке. По словам героини материала, женщины ее возраста часто пишут ей слова благодарности за то, что она не стесняется делиться подобными снимками.

«Мы все разные, и мы все уникальны. Если у вас отличные ноги, покажите их. Если есть что-то в себе, что вам действительно нравится, отпразднуйте это. Не поддавайтесь влиянию цифр, указывающих на возраст», — добавила она.

Известно, что Бринкли прославилась в конце 1970-х, когда появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issues. На данный момент звезда является лицом таких косметических компаний, как Sbla Beauty Beauty и Cosmetic & Personal Care.

Ранее в апреле Кристи Бринкли раскрыла «неприятные» подробности съемок в ее возрасте. По словам звезды, эйджизм — дискриминация по возрасту — является одной из главных проблем, с которыми ей приходится сталкиваться. Отмечается, что однажды модели предрекли окончание карьеры к 30 годам.