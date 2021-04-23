63-летняя Шэрон Стоун снялась для обложки журнала в откровенном наряде

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии для обложки испанской версии модного журнала Elle и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

63-летняя знаменитость попозировала в нескольких образах. Так, на первом черно-белом снимке она сидит без бюстгальтера в белых майке и трусах. На другом кадре Стоун запечатлена в черной рубашке с блестящим манжетом, высоких трусах такого же цвета, сетчатых колготках и туфлях на каблуках. На третьем фото звезду засняли в черных кроп-топе, брюках с вырезом на бедре и кожаных перчатках.

Фото опубликовано @sharonstone

Автором съемки выступил американский фотограф Майкл Мюллер (Michael Muller), который неоднократно сотрудничал с голливудскими знаменитостями.

Пользователи сети восхитились молодостью актрисы в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе!», «Ты совсем не стареешь. Прекрасная!», «Преклоняюсь перед тобой, Шэрон!», «Неподвластна времени красота», «Дива», — восхищались они.

В ноябре прошлого года Шэрон Стоун снялась в боди и удивила фанатов своей стройностью. На фото она запечатлена в полный рост в черном боди, голубой рубашке с принтом в виде орнамента и желтых туфлях на каблуках. «Прекрасна в любом возрасте», — писали ей фанаты.