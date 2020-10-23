Фигура 63-летней актрисы на фото в белье удивила поклонников

Американская актриса Мелани Ричардс Гриффит поделилась фотографией в нижнем белье и удивила поклонников своей подтянутой фигурой. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Так, 63-летняя знаменитость попозировала в розовом комплекте бренда Kit Undergarments стоимостью 106 долларов (8095 рублей), сидя в ванной комнате собственного дома с полотенцем на голове. В подписи к публикации, которая набрала почти 40 тысяч лайков, Гриффит отметила, что фото было сделано в рамках благотворительной кампании упомянутой марки по борьбе с раком груди.

Фанаты оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Выглядишь прекрасно!», «Очень горячо», «Это не справедливо! Мне столько же лет, но ты выглядишь лучше, чем кто-либо в этом возрасте! Вау!», «Сногсшибательное фото от фантастической женщины», — высказывались они.

Ранее в сентябре тело 60-летней телеведущей на фото в бикини удивило ее подписчиков. Антея Тернер сфотографировалась в желтом купальнике и солнцезащитных очках на фоне моря. Поклонники британки отметили, что она является примером для подражания для них.