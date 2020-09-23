Тело 65-летней Донателлы Версаче в бикини вызвало неоднозначную реакцию фанатов

Итальянский модельер Донателла Версаче попала в объектив папарацци в купальнике и вызвала неоднозначную реакцию фанатов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

65-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких нарядах во время отдыха на Сардинии, Италия. Сперва ее сфотографировали во время гребли на каноэ в черном бикини с цветочным принтом собственного бренда Versace. Затем модельера засняли в купальном костюме розового цвета и солнцезащитных очках. Позже Версаче переоделась в однотонный комплект неоново-зеленого цвета.

Фото опубликовано @cruxchat

Пользователей сети удивило тело знаменитости. Одни принялись критиковать женщину за состарившуюся кожу: «Старый засохший чернослив», «Эта женщина начинает превращаться в рептилий, которых она принесла в жертву своим "творениям"», «Если бы у меня была такая фигура, я бы загорала дома. Она выглядит ужасно для своего возраста», «Почему вся ее кожа свисает?», «Отвратительно».

Другие выступили в защиту Версаче и оценили ее внешний вид. «Она выглядит прекрасно и уверенно! Люблю ее», «Она живет лучшей жизнью, оставьте ее в покое», «Она выглядит потрясающе, каждый должен иметь возможность носить раздельный купальник, если есть желание».

Ранее в сентябре тело 60-летней телеведущей на фото в бикини удивило ее подписчиков. Антея Тернер сфотографировалась в желтом купальнике и солнцезащитных очках на фоне моря. Поклонники британки отметили, что она является для них примером для подражания.