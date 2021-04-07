67-летняя модель раскрыла «неприятные» подробности съемок в ее возрасте

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли (Christie Brinkley) раскрыла «неприятные» подробности работы в индустрии в зрелом возрасте. Соответствующий материал публикует The Times.

По словам 67-летней знаменитости, эйджизм — дискриминация по возрасту — является одной из главных проблем, с которыми ей приходится сталкиваться. В материале отмечается, что модели предрекли окончание карьеры к 30 годам.

«Я слишком молода, чтобы не работать. Я люблю свою деятельность. Женщины моего возраста говорят мне, что тоже хотели бы видеть себя в профессии и развиваться», — пояснила Бринкли.

В интервью для издания фотомодель вспомнила, что в 63-летнем возрасте она снялась для обложки журнала Sports Illustrated вместе со своими дочерьми: 22-летней Сэйлор и 35-летней Алексой. Во время съемки женщины позировали в различных купальниках. «Да, сегодня бодипозитив является одной из самых важных тем, но кто будет смотреть на старушку посередине, когда есть две молоденькие красотки?» — поделилась она.

Известно, что Бринкли прославилась в конце 1970-х, когда появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issues. На данный момент звезда является лицом таких косметических компаний, как SBLA BEAUTY Beauty и Cosmetic & Personal Care.

В мае 2019 года американская поп-исполнительница Мадонна пожаловалась на дискриминацию по возрасту. «Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет. Я борюсь с эйджизмом», — пояснила она.