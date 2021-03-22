Полная модель-азиатка впервые снялась для спортивного журнала в бикини

Плюс-сайз-модель, актриса и певица азиатского происхождения Юми Ну (Yumi Nu) впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

Известно, что новый выпуск Sports Illustrated поступит в продажу в июле, однако в марте редакторы начали раскрывать в соцсети имена моделей, которые появятся на страницах будущего номера. Так, например, Ну запечатлели на пляже в изумрудном купальнике с топом-бандо и плавками с завышенной талией.

Помимо этого, полная модель попозировала в бикини с цветочным принтом и серьгах-кольцах, а также в двух слитных купальных костюмах нюдовых цветов: один из них оформлен круглым вырезом на животе, а другой — разрезами по бокам. Ее образ дополнило колье в виде луны.

Фото опубликовано @si_swimsuit

«Мы работаем с уникальными женщинами. Однако Юми обладает самой большой уверенностью в себе, которую мы когда либо видели», — гласит подпись к публикации. По словам Ну, она благодарна редакторам Sports Illustrated за то, что в новом номере они сосредоточились на инклюзивности.

Автором снимка выступил фотограф Ю Цай (Yu Tsai), ранее работавший с Health, Harper's Bazaar, GQ и Teen Vogue. Стилистом стала Хейли Аткин (Hayley Atkin), а визажистом — Ребекка Александр (Rebecca Alexander).

В марте впервые героиней нового номера журнала Sports Illustrated стала чернокожая модель-трансгендер. Американку Лейна Блум сфотографировали лежащей на песке в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе.

Юми Ну — датская плюс-сайз-модель, актриса, певица и активистка бодипозитива азиатского происхождения. Она принимала участие в рекламных кампаниях модных брендов, например Blueki, а также снималась для журнала Tampa.