Новая школьная форма за десятки тысяч рублей вывела из себя родителей учеников

Новая школьная форма за десятки тысяч рублей, которую ввела директор учебного заведения в Англии, вывела из себя родителей учеников. Соответствующий материал опубликовало Daily Mail.

Мать троих детей, которая пожелала остаться анонимной, разозлилась на то, что администрация средней школы в Тоттингтоне обязала учеников посещать уроки в обновленных костюмах.

Женщина рассказала, что в 2020 году форма одной из ее дочерей, включая обувь и одежду для спортивных занятий, обошлась ей примерно в 200 фунтов стерлингов (20,1 тысячи рублей). Однако из-за ограничений, введенных на фоне вспышки COVID-19, девочка ни разу не посещала занятия.

Тем не менее в 2021 году учебное заведение обновило дизайн формы, из-за чего женщине пришлось потратить еще около 150 фунтов стерлингов (почти 16 тысяч рублей).

«Это обязательно для всех учеников с 7-го по 10-е классы. Одиннадцатиклассникам разрешили носить старую форму. И все же у некоторых нет сотен фунтов стерлингов для замены персонализированной униформы со значками и эмблемами», — пояснила родительница. По ее словам, на подготовку троих детей к новому учебному году ушло более 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).

На сайте Tottington High говорится, что ношение формы является обязательным условием обучения в школе. Директор Элла Бретт (Ella Brett) рассказала, что перед тем, как вносить какие-либо изменения, она лично проверила, что новая одежда для учеников представляет собой «отличное соотношение цены и качества».

«Решение обновить школьную форму получило много положительных отзывов. Более того, ученики сами принимали участие в ее разработке. Наша форма доступна по разумной цене, но мы готовы предложить финансовую поддержку тем, кому она требуется», — заверила Бретт.

Ранее в сентябре стала известна цена одежды детей Оксаны Самойловой и Джигана на школьной линейке. Дочери знаменитостей, Лея и Ариела, пришли на линейку в школьной форме, а также кожаных лоферах и черных гольфах итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Цена последних составляет четыре тысячи рублей за пару.