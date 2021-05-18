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Школа запретила лысеющей ученице носить головные уборы и вызвала протест у детей

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Фото: heritagederbyshireschuk.wordpress.com

Школа запретила лысеющей ученице носить головные уборы на занятиях и спровоцировала протест среди детей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в учебном заведении Heritage High в Клоуне, Дербишир. 13-летняя Элла Гудвин (Ella Goodwin) боролась с хроническим небактериальным остеомиелитом — редким заболеванием, которое вызывает аномальное воспаление костей. Одним из последствий недуга является облысение в пораженных участках. Так, у героини материала клочками выпали пряди на затылке, из-за чего она стеснялась приходить в школу с распущенными волосами и носила кепку и толстовку с капюшоном.

Согласно информации издания, на одном из уроков девочке сделали замечание, заявив, что из-за школьной политики в отношении формы ей нельзя посещать занятия в подобном виде. Сотрудники учебного заведения рассказали Гудвин, что другие ученики с похожими проблемами носят парики. Они также предложили ей встретиться с ними, чтобы поговорить на общие темы.

Спустя несколько дней одноклассники и другие неравнодушные ученики собрались возле здания школы и надели головные уборы в знак поддержки девочки. Протест побудил руководство школы изменить правила дресс-кода.

По словам отца героини материала Шона Гудвина (Shaun Goodwin), его семья была приятно удивлена, узнав, что за их дочь заступилось так много учеников. «Видеть всех этих людей, поддерживающих Эллу — это что-то невероятное, мы не знаем, как отблагодарить ребят. Мне кажется, моя дочь даже не подозревала, что у нее столько хороших друзей», — высказался он.

Позже руководство учебного заведения связалось с семьей подростка и отменило запрет на головные уборы. «Рады подтвердить, что мы пообщались с семьей Эллы и договорились о том, что она сможет носить кепку и толстовку с капюшоном, чтобы чувствовать себя максимально комфортно в стенах школы. Мы приложим усилия, чтобы обеспечить Элле и ее семье надлежащую поддержку в этот непростой период», — заявил представитель Heritage High.

В марте директор школы назвала позором желание ученицы приходить на занятия в брюках. Ученица английской женской школы Wirral Grammar School for Girls в Мерсисайде создала петицию в пользу ношения девушками брюк на занятиях. Сообщается, что инициатива собрала более 2500 подписей.

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