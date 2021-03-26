Директор школы назвала позором желание ученицы приходить на занятия в брюках

Ученица английской женской школы Wirral Grammar School for Girls в Мерсисайде создала петицию в пользу ношения девушками брюк на занятиях. Соответствующий материал публикует Metro.

Сообщается, что инициатива собрала более 2500 подписей. В петиции говорится, что упомянутая гимназия — единственная школа в округе, в которой запрещается ходить в брюках. «Мы стремимся изменить это с вашей помощью! Даже если вы не будете носить брюки, поддержка этой петиции означает, что желающие смогут это делать!» — говорится в тексте заявления.

Согласно уставу Wirral School, изменения в дресс-коде «не подлежат обсуждению», потому что форма — «очень важная часть идентичности и имиджа школы». Известно, что директор учебного заведения Элейн Коган (Elaine Cogan) разозлилась, узнав о петиции, и написала письмо, адресованное родителям учеников. Она назвала действия ученицы позором, поскольку та не обратилась к директору напрямую, а сразу начала предпринимать подобные действия.

«Это большой позор. Я разговаривала с этой ученицей и ее друзьями, но они думают, что общественные действия заставят Совет управляющих немедленно принять решение. Однако все происходит не так. Такое поведение неприемлемо. Если Совет управляющих решит, что есть весомый повод изменить политику, его члены будут консультироваться с родителями, чтобы узнать их мнение до того, как будут внесены какие-либо изменения. Буду признательна за вашу поддержку в этом вопросе», — заявила Коган.

Подписавшие петицию обвинили школу в «архаичной, бессмысленной и сексистской» политике. Один из учеников сказал, что школьная форма не имеет ничего общего с академической успеваемостью и что она направлена лишь на контроль над девочками. «Разрушайте исторические стереотипы о девушках, а не укрепляйте их», — призвал он.

В ноябре ученицам средней школы ирландского города Карлоу запретили носить легинсы из-за реакции на них учителей-мужчин. Узнав о случившемся, родители создали на платформе Change.org петицию против сексизма. «Если эти так называемые учителя не могут сдержать свою похоть в отношении девочек от 12 до 18 лет, значит, они не должны преподавать», — говорилось в их заявлении.