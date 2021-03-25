Ученика неделями не пускали в школу из-за неподходящей обуви

Британского школьника неделями не пускали в учебное заведение из-за неподходящей по дресс-коду обуви. Соответствующую историю публикует портал Gloucester Live.

Как сообщает издание, 12-летнему Вацлаву Каради (Vaclav Carady) не разрешили присутствовать на уроках в первый учебный день после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Выяснилось, что туфли мальчика не соответствовали школьной форме, которую должны носить все ученики.

По словам родителей Каради, они в спешке купили ему кожаные ботинки с застежкой-липучкой за день до начала занятий и не обратили внимание на ее дизайн. Помимо этого отмечается, что ему необходимо носить специальные ортопедические туфли.

После произошедшего администрация школы предложила школьнику бесплатно взять в учебном заведении подходящую ему по размеру женскую пару туфель или мужскую обувь на несколько размеров больше необходимого. «Я жутко злилась, когда узнала, что его каждый день заставляли надевать обувь, которая ему велика», — рассказала мать мальчика Дениса (Denisa).

В конечном счете семье школьника пришлось купить пять разных пар туфель, поскольку учителя отказывались пускать его на уроки. В связи с этим ученик пропустил две недели школьных занятий. «Нам сказали, что правила учебного заведения изменить нельзя. Мы искали Вацлаву другую школу, но из-за пандемии это невозможно», — пояснили родители.

В сентябре учеников не пустили в российскую школу из-за неподобающего внешнего вида. Конфликт развернулся в пяти школах Торопецкого района в Тверской области. Отмечается, что в положениях этих учебных заведений были прописаны требования, предъявляемые к обуви, прическам и макияжу учащихся. Так, основанием недопуска к образовательному процессу являлось отсутствие школьной формы.