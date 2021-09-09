Подростка исключили из школы из-за косичек на волосах

Подростка исключили из английской школы Ellis Guildford из-за несоответствующей регламенту прически. Соответствующий материал публикует Nottingham Post.

Шарлотта Каррутерс (Charlotte Carruthers) из Аспли, Ноттингем, рассказала, что ее 15-летнего сына Тайрелла Ричардса (Tyrelle Richards) выгнали из упомянутого учебного заведения 6 сентября из-за слишком коротких волос. Известно, что у подростка — бритые виски и множество тонких афро-косичек на макушке. Согласно новым правилам школы, такая прическа является неприемлемой.

По словам Каррутерс, в школе заявили, что юношу не допустят к занятиям до тех пор, пока он не расплетет косички. При этом женщина отметила, что Ричардс не менял прическу с седьмого класса.

«У других учеников похожие прически, но с ними ничего не случилось. Такое ощущение, что правило ввели для моего ребенка. Как прическа может помешать ему учиться? Я сказала сыну ничего не менять, поскольку у него вьющиеся афро-волосы. Если он расплетет косички, его волосы все равно будут выглядеть короткими», — высказалась она.

Мать ученика подчеркнула, что другие родители даже не догадывались о введении новых правил. По этой причине решение учебного заведения вывело ее из себя.

Вследствие инцидента Ричардс озвучил желание поступить в другую школу. «Он пропустил 10 класс из-за коронавируса, а из 11-го его выгнали из-за прически. Ричардс понимает, что смена имиджа того не стоит, и я с ним полностью согласна», — заключила мать подростка.

Согласно информации издания, представители Ellis Guildford отказалась от комментариев.

Ранее в сентябре ученица не влезла в юбку из-за широких бедер и была отстранена от занятий из-за нарушения регламента школы. 12-летняя Шайла Джонсон (Shylah Johnson) не смогла надеть черную плиссированную юбку, которая является обязательной частью школьной формы. Учителя отправили девочку домой из школы, сославшись на дресс-код заведения.

