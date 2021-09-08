Женщину не пустили на родительское собрание из-за чересчур откровенного наряда

Жительницу Колумбии не пустили на родительское собрание из-за чересчур откровенного наряда. Соответствующую информацию публикует Daily Star.

Мать троих детей Изабель Кастро (Isabel Castro) рассказала, что отправилась в учебное заведение вместе с супругом Кристианом Кавьедесом (Cristian Caviedes). На мероприятии родителям учеников рассказывали о мерах предосторожности, которые ввели в школе в связи с пандемией коронавируса.

В тот день героиня материала пришла в учреждение в облегающих джинсах с завышенной талией и кроп-топе с глубоким декольте, который оголял ее живот. Учителя выгнали Кастро с собрания, поскольку ее одежда не соответствовала правилам дресс-кода школы. «Вы не можете приходить в таком виде — читайте правила», — заявил один из них.

«Я вернулась домой и осознала, что стала жертвой дискриминации. Если у меня трое детей, это не значит, что я должна ходить по улице в закрытых вещах или чувствовать себя несчастной, — подчеркнула колумбийка. — Учителя просто запрещают мне красиво одеваться и делиться своим жизнелюбием с остальными».

Супруг Кастро согласился с женой и обратил внимание на то, что с подобной дискриминацией сталкиваются женщины во всем мире. «Чиновники в сфере образования диктуют людям, как они должны одеваться, именно из-за распространенной дискриминации женщин», — заключил Кавьедес.

Руководство учебного заведения не давало никаких комментариев по поводу случившегося.

Ранее в сентябре ученица не влезла в юбку из-за широких бедер и была отстранена от занятий из-за нарушения регламента школы. 12-летняя Шайлой Джонсон (Shylah Johnson) не смогла надеть черную плиссированную юбку, которая является обязательной частью школьной формы. Учителя отправили девочку домой из школы, сославшись на дресс-код заведения.