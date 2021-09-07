Школьница примкнула к сатанистам из-за запрета носить пирсинг на уроках

Жительница США примкнула к религиозной организации «Сатанинский храм» из-за запрета носить пирсинг на уроках в школе. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юная пользовательница соцсети Лили (Lily) рассказала, что в ее школе ношение пирсинга среди учеников допускается только по религиозным причинам. Чтобы избежать конфликта с руководством учебного заведения, подросток с проколотым носом решила стать членом «Сатанинского храма».

На кадрах видео девушка показала скриншоты с официального сайта организации. На одном из них указано, что героиня материала зарегистрировалась в сообществе, а на другом — выписаны убеждения, которых придерживаются его члены. «Тело неприкосновенно и подчиняется только собственной воле», — говорится в третьем пункте, на который указала Лили. Согласно этому убеждению, девушка имеет право вносить в свою внешность любые изменения, но только по собственному желанию.

Публикация стала вирусной и набрала 360 тысяч просмотров и 103 тысячи лайков. Комментаторы оценили чувство юмора и находчивость школьницы. «Это и вправду гениально», «Я сделала то же самое!», «В моей школе пирсинг запрещен, даже если ты носишь его по религиозным причинам», «Не могу перестать смеяться», «Это очень милая организация», — высказывались они.

Известно, что «Сатанинский храм», основанный в США, состоит из активистов, выступающих за защиту прав человека. Организация считается религиозной, однако образ сатаны в ней трактуется лишь как символ могущества и свободы. Ее представители не верят ни в бога, ни в дьявола. Они выступают против всякой духовности и всего сверхъестественного.

В июне подростка едва не отчислили из школы The Orme Academy в Волстентоне, Англия, за любовь к яркому макияжу. 13-летняя Лекси Пикерилл (Lexi Pickerill) любила самовыражаться с помощью ярких стрелок на веках. Однажды она появилась в учебном заведении с подведенными глазами, в результате чего была отстранена от занятий за нарушение правил школы.