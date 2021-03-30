Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида

Школа изолировала ребенка от коллективного обучения из-за «неподобающего» внешнего вида. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, из-за режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, парикмахерские и барбершопы в Англии закрыты на неопределенный срок. В связи с этим мать 12-летнего семиклассника Нейла (Niall) Ханна Клюс (Hannah Clews) сама постригла мальчика дома. Она выбрила ему волосы на висках, оставив длинные пряди на макушке.

Средняя школа St. Michael’s Church of England, расположенная в английском городе Кросби, запретила Нейлу посещать занятия с новой прической. Руководство учебного заведения сообщило Ханне Клюс, что ее сын должен быть изолирован от одноклассников. Мальчика заперли в кабинете и запретили выходить даже на переменах и в обеденный перерыв. Школа объяснила, что такие меры будут соблюдаться до тех пор, пока его волосы не отрастут до «приемлемой» длины.

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По словам Нейла, в первый день школы он ни с кем не виделся и не произнес ни единого слова. «Это несправедливо. Я думаю, что вместо таких мер школа наоборот должна сосредоточиться на улучшении социализации детей после карантина. Во время домашнего обучения у них совершенно не было возможности общаться друг с другом. После такого стресса крайне вредно ограничивать их общение», — заявила Клюс.

Школа отказалась давать комментарии по поводу произошедшего.

Ранее в марте подростку запретили общаться с одноклассниками после карантина из-за прически. После годичного карантина сотрудники колледжа Эксмут Коммьюнити в Девоне запретили 13-летнему Лилану Хагу (Lealan Hague) покидать классную комнату и общаться с друзьями. Учителя сочли стрижку мальчика экстремально короткой и решили, что другие ученики не должны смотреть на него в таком виде.