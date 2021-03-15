Школьнику запретили общаться с одноклассниками после карантина из-за прически

Британского подростка изолировали от одноклассников в первый день после отмены режима самоизоляции, введенного при пандемии коронавируса, из-за новой прически. Об этом сообщает Mirror.

После годичного карантина сотрудники колледжа Эксмут Коммьюнити в Девоне запретили 13-летнему Лилану Хагу (Lealan Hague) покидать классную комнату и общаться с друзьями. Учителя сочли стрижку мальчика экстремально короткой и решили, что другие ученики не должны смотреть на него в таком виде.

Как рассказал школьник родителям, его не выпускали на перемены или в туалет до тех пор, пока остальные дети не вернутся в свои кабинеты. По решению руководства школы, Хаг должен был в течение десяти дней обучаться отдельно от своего класса, пока будут отрастать его волосы.

Известно, что стрижку сделала мать ребенка в то время, когда все парикмахерские страны были закрыты. Женщина отметила, что лезвие ножниц затупилось, и по этой причине она нечаянно состригла слишком много волос. «Я думала, что школа будет снисходительнее, учитывая текущие обстоятельства», — пожаловалась мать Хага.

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В ответ директор учебного заведения Эндрю Дэвис (Andrew Davis) напомнил, что в школе установлены четкие стандарты внешности и униформы учащихся. «В данном случае это была экстремальная стрижка, поэтому мы предоставили альтернативный вариант обучения», — настаивал он. Однако в конечном итоге родителям подростка удалось убедить Дэвиса позволить ему заниматься в обычном режиме через одну неделю.

В марте еще одна школа отказалась впустить ребенка на занятия из-за его прически. Сообщалось, что Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) на протяжении двух месяцев находился дома на карантине и экспериментировал с цветом своих волос. Вскоре после этого он решил вернуть свой натуральный рыжий цвет, но ему не удалось добиться равномерного окрашивания. По словам матери ученика, школа посоветовала ее сыну полностью сбрить волосы.