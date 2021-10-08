Женщины массово вышли на улицу в пижамах и поделились ощущениями

Женщины начали массово отказываться от повседневной одежды в пользу пижам ради экономии времени и поделились ощущениями. Об этом сообщает The Sun.

43-летняя Хелен Чапман (Helen Chapman) призналась, что часто приводит своих детей в школу, будучи одетой в резиновые сапоги, ночную рубашку и пальто. «Для меня самое главное — это вовремя привести детей на уроки. Мне абсолютно все равно, как я при этом выгляжу. И я бы никогда не осудила родителей, которые появляются на публике в пижамной одежде», — заверила она.

37-летняя Челле Лопес (Chelle Lopez), в свою очередь, объяснила, что работает в ночную смену и имеет проблемы со сном. «Я работаю допоздна, и по утрам я думаю о том, чтобы качественно собрать своих детей в школу, а не о том, как я выгляжу со стороны. Я стираю свои пижаму и халат еженедельно, поэтому не вижу проблемы в том, чтобы выходить в них на улицу. Все мы люди, и не стоит осуждать друг друга за внешний вид и отсутствие свободного времени», — сказала женщина.

45-летняя Энн-Мари Инглиш (Ann-Marie English) подчеркнула, что страдает от болей в спине, которые мешают ей одеваться по утрам. В связи с этим она также начала выходить на улицу в пижамной одежде. «Я с трудом встаю с постели, это сложно для меня. Я не из тех, кто встает в пять утра, чтобы привести в порядок свой внешний вид. Я считаю, что люди не должны осуждать окружающих, пока не узнают всех обстоятельств их жизни», — подчеркнула она.

Ранее в октябре школа обругала родителей учеников за появление в неподобающем виде. Администрация учебного заведения Ayresome опубликовала в Facebook обращение к родителям с просьбой носить приличную одежду, когда они подвозят детей до школы. «Просим всех родителей и опекунов одеваться соответствующим образом при высадке и сборе детей из учебного заведения. Появляться на школьном дворе в пижамах и халатах неприемлемо», — гласила запись, которая распространилась в интернете.