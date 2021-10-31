Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о главном итоге саммита G20, проходящего в итальянском Риме. Его слова приводит ТАСС.

«Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, — заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — отметил Лавров.

По его словам, большинство участников высказались за поиск компромиссных решений по многим вопросам международной повестки, среди которых борьба с пандемией коронавируса, противодействие изменению климата и энергобезопасность.

Саммит G20 проходит в Риме 30-31 октября. 31 октября в британском Глазго начинается международная конференция по вопросам климата COP26. Она продлится до 12 ноября.