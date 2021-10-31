Лавров пообщался с Байденом в Риме

Глава МИД России Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом в Риме

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом в Риме, где проходит саммит «Большой двадцатки». Об этом в воскресенье, 31 октября, пишет RT.

Министр уточнил, что беседа состоялась за обедом накануне, 30 октября. Он отметил также, что с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном пока не виделся.

Ранее Лавров также заявил о нежелании Североатлантического альянса налаживать диалог с Москвой. Дипломат отмечал, что НАТО ведет «очень опасные игры», пытаясь расшириться на весь мир, и Россия будет делать все, чтобы противостоять таким тенденциям.

Саммит G20 проходит в Риме 30-31 октября. 31 октября в британском Глазго начинается международная конференция по вопросам климата COP26. Она продлится до 12 ноября.