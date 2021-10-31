Лавров прокомментировал формат участия Путина в саммите G20

Сергей Лавров: не вижу связи между вакциной и удаленным участием Путина в G20

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит связи между вакцинацией и удаленным участием президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Риме. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается вакцин и физического присутствия, я не вижу никакой связи», — прокомментировал формат участие Путина на саммите Лавров.

Глава МИД также отметил, что лидеры многих государств во время выступлений на саммите поддержали слова Путина в отношении вакцин.

Ранее Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом в Риме. Он уточнил, что беседа состоялась за обедом накануне, 30 октября.