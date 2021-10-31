Лавров отреагировал на решение США отправить корабль в Черное море

Лавров заявил, что демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности в мире

Демонстрация флага Военно-морских сил (ВМС) США не делает ситуацию в мире более стабильной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Таким образом министр иностранных дел отреагировал на решение США отправить в Черное море корабль Mount Whitney в рамках совместных операций с НАТО.

«Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Черном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности"», — заявил он.

Ранее США заявили о проведении военно-морских операций в Черном и Средиземном морях. Согласно заявлению, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО.