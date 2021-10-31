Названы причины военной активности США вблизи границ России. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что увеличение напряженности у границ связано с попытками США постоянно оказывать давление на Россию.

Издание отмечает, что ранее в Cредиземное море вышел корабль управления шестого флота США Mount Whitney, а в Черном море после длительного перерыва оказался американский эсминец Porter. Кроме того, интенсивность разведывательных полетов в Баренцевом море также возросла.

Экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе предположил, что активность ВМС США в Черном море может быть связана с недавним обострением на линии соприкосновения в Донбассе.

30 октября сообщалось, что Соединенные Штаты начали военно-морские операции с партнерами и союзниками НАТО в Средиземном и Черном морях. Согласно заявлению ВМС, за проведение операций будут отвечать штабы Шестого флота ВМС США, а также военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО. Они будут располагаться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.