В США рассказали о находящихся в лучшей форме российских военных

Defense One: российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия

Американское издание Defense One рассказало о том, что российские военные находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, и заявило, что координация стратегических усилий Москвы и Китая подрывает преимущество США в военной сфере.

Отмечается, что более частое проведение совместных учений России и КНР говорит о тревожном уровне координации между странами. Авторы статьи не согласились с мнением некоторых аналитиков о том, что российско-китайские отношения являются поверхностными, и назвали углубляющимся согласование стратегических позиций.

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«Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия. Москва добилась успехов в таких областях, как разработка обычных ракет большой дальности», — пишет издание.

Авторы статьи заключили, что предположения о том, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, становятся все более сомнительными, несмотря на надежды США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Группировка из десяти кораблей прошла через Сангарский пролив в западной части океана, преодолев за все время совместных действий более 1,7 тысячи морских миль.

