США допустили совместное патрулирование боевых кораблей России и Китая

Пентагон: США не против совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Тихом океане

США допускают и не имеют ничего против совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в западной части Тихого океана, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

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«У нас нет проблем с военными учениями. Мы сами их постоянно проводим», — подчеркнул официальный представитель американского военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Группировка из десяти кораблей прошла через Сангарский пролив в западной части океана, преодолев за все время совместных действий более 1,7 тысячи морских миль.

