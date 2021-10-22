В Японии рассказали о применении Россией нового типа ведения войны

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что при присоединении полуострова Крым Россия применила новый тип ведения войны. Его слова передает издание Nikkel Asia.

«Вторжение может начаться, и никто этого не осознает. А войну можно вести и без использования вооруженных сил», — заявил японский министр. Включение Крыма в состав России Киси назвал «незаконной аннексией». По его словам, «захват полуострова» начался с информационных атак со стороны Москвы.

Он призвал союзников Японии ускорить развитие и внедрение новых технологии обороны в киберпространстве и в космосе. По его словам, необходимо создавать противодействие агрессии таких стран, как Россия, Китай и КНДР. «Они имеют не только ракеты, но и передовые технологии. Демократия находится в опасности повсюду в мире», — рассказал Киси.

22 октября стало известно, что Япония подняла в воздух истребители, заметив у своих границ вертолеты российской и китайской армий. Всего пять машин России и КНР приблизились к восточной стороне острова Хонсю, а еще по одному прошли через Сангарский пролив.