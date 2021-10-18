В Японии призвали не откладывать решение проблемы мирного договора с Россией

Кабмин Японии: нельзя перекладывать вопрос договора о мире с Россией на будущие поколения

Правительство Японии придерживается позиции, что проблему заключения мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

Мацуно отметил, что в Японии считают базовым документом подписанную 19 октября 1956 года Совместную советско-японскую декларацию, которая восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила начальную позицию для процесса дальнейших переговоров. Он отметил, что так как спустя 65 лет после появления данного документа мирный договор так и не был заключен, японские власти придают большое значение годовщине подписания декларации.

При этом генсек кабмина подчеркнул необходимость решения проблемы принадлежности Курильских островов и призвал не откладывать данный вопрос. «Правительство будет и впредь работать над этим на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договоренности, достигнутые в Сингапуре в 2018 году», — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что страна выразила протест из-за визита российских вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. «Это не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий и не может быть принято. В такой форме был заявлен протест», — сказал Мотэги.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.