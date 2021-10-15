Матвиенко прокомментировала заявления премьера Японии по Курилам

Заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио отказывается заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального спора по Курилам, не могут не вызывать разочарования, ведь никаких оснований для такого рода высказываний нет. Данную ситуацию прокомментировала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в интервью RT.

«По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию», — отметила Матвиенко.

По ее словам, Россия должна выстраивать добрососедские отношения с Японией. Так, спикер Совфеда призвала вместе заниматься хозяйственным освоением Курильских островов. «Пусть японский бизнес приходит, вкладывает инвестиции, развивает территории. И, конечно, это нонсенс, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора», — уточнила она.

12 октября Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. Вместе с тем, по утверждению японского премьера, правительство намерено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности» Курильских островов.