Захарова прокомментировала заявления премьера Японии по Курилам

Ультиматумы нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио отказывается заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального спора по Курилам, отдаляют возможность его заключения. Так прокомментировала слова японского политика на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Суверенитет нашей страны распространяется на Северные территории. Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям Фумио Кисида Премьер-министр Японии

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — заявила дипломат.

12 октября Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. При этом, по словам японского премьера, правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности» Курильских островов.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о принадлежности южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то же время Россия не признает самого факта территориального спора. Ранее японская сторона отвергла российское предложение о создании на островах особой экономической зоны.