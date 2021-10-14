В Японии захотели обновить состав правительства

Председатель нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске. Общее заседание обеих палат транслируется в сети. Ранее телеканал NHK сообщил, что правительство захотело объявить роспуск палаты представителей для внеочередных выборов.

«На основании седьмой статьи Конституции нижняя палата распущена», — отмечается в указе Нарухито. Таким образом, император Японии распустил палату представителей, чтобы обновить состав правительства. Срок полномочий действующих депутатов истечет 21 октября.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), заявил, что старт избирательной кампании намечен на 19 октября. Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 31 октября. Предыдущие выборы на этом уровне прошли 22 октября 2017 года.

На пресс-конференции Кисида заявил о необходимости «встретиться лицом к лицу с общественным мнением». При это руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано подчеркнул, что нужна «смены всего правительства, так как ЛПД не изменится».

Ранее Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах. По его словам, правительство намерено подписать мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности».

Кисида был утвержден 4 октября большинством голосов на должность премьер-министра Японии. Сейчас в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии «Комэйто».